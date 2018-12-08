Владимир Этуш в 96 лет внезапно вернулся на сцену

Советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш, которого в июле 2018 года экстренно госпитализировали в Москве, впервые после болезни появился на сцене.

Это произошло в субботу, 8 декабря. Этуш сыграл роль в спектакле "Бенефис" в Театре имени Вахтангова, передает ТАСС со ссылкой на его директора Кирилла Крока.

Он напомнил, что 25 ноября "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша был отменен в связи с плохим самочувствием актера. Спектакль перенесли на 13 декабря.

Владимир Этуш в молодые годы Архивное фото

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"Однако сегодня Владимир Абрамович сам вышел на замену: вместо спектакля "Посвящение Еве" решено было показать "Бенефис", — пояснил Крок.

Он также добавил, что объявленный на 13 декабря спектакль "Бенефис" с участием Этуша тоже состоится.

eg.ru

Известия

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Он не только актер, но и театральный педагог, участник Великой Отечественной войны. На его счету около сорока фильмов, самые известные из них - "Овод", "Председатель", "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Парк советского периода". Был ректором Театрального института им. Бориса Щукина. Лауреат Государственной премии РФ (2002).

Интерфакс

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