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9 декабря • обновлено в 11:51
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Владимир Бебешко: задайте продюсеру острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 9 декабря станет известный продюсер Владимир Бебешко.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Владимир Бебешко: задайте продюсеру острый вопрос

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Владимиром Бебешко сегодня в 17:30.

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Автор
Павел Заяц
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