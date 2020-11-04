Влад Яма впервые показал свой особняк под Киевом. Фото и видео

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал свой загородный особняк под Киевом.

Так, в большом и современном доме Яма проживает вместе со своей супругой Лилией и сыном Леоном. Видео, где они демонстрируют свое жилище, опубликовано на странице его жены в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В доме Ямы – два этажа, весь интерьер выполнен в стиле лофт. Отличительной чертой являются оригинальные светильники и люстры, дизайн которых хореограф продумывал самостоятельно.

Как выглядит особняк Влада Ямы. Instagram Лилии Ямы

Как выглядит особняк Ямы под Киевом внутри. Instagram Лилии Ямы

Дом Влада Ямы. Instagram Лилии Ямы

В доме – светлая большая кухня, габаритная гостиная с уютным ремонтом в коричневых и серых тонах, а также экстравагантный кабинет, оформленный в стилистике "крытого паркинга". Спальню, детскую и ванную комнату хореограф с женой решили не демонстрировать.

Как выглядит особняк Влада Ямы. Instagram Лилии Ямы

Как выглядит дом Влада Ямы. Instagram Лилии Ямы

Как выглядит дом Влада Ямы. Instagram Лилии Ямы

Двор возле Дома Влада Ямы. Instagram Лилии Ямы

"Мы с женой давно мечтали об этом доме и уверенно шли к мечте. Сразу хотели лофт, а когда делали ремонт решили сделать его немного уютнее. А вот в кабинете "суровая" обстановка – в такой хочется сконцентрироваться", – рассказал Влад Яма.

Влад Яма показал свой дом. Instagram Лилии Ямы

Яма показал свой дом под Киевом. Instagram Лилии Ямы

Кухня в доме Влада Ямы. Instagram Лилии Ямы

Он также уточнил, что их семейное жилище у пары вызывает только самые теплые ассоциации, ведь в такой дом всегда хочется возвращаться. В свободное время, по словам Ямы, он жарит стейки в зоне барбекю на улице, но практически вся домашняя работа лежит на плечах у его супруги.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Влад Яма впервые показал лицо своего 5-летнего сына Леона.