Влад Яма впервые показал свой особняк под Киевом. Фото и видео

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал свой загородный особняк под Киевом.

Так, в большом и современном доме Яма проживает вместе со своей супругой Лилией и сыном Леоном. Видео, где они демонстрируют свое жилище, опубликовано на странице его жены в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В доме Ямы – два этажа, весь интерьер выполнен в стиле лофт. Отличительной чертой являются оригинальные светильники и люстры, дизайн которых хореограф продумывал самостоятельно.

В доме – светлая большая кухня, габаритная гостиная с уютным ремонтом в коричневых и серых тонах, а также экстравагантный кабинет, оформленный в стилистике "крытого паркинга". Спальню, детскую и ванную комнату хореограф с женой решили не демонстрировать.

"Мы с женой давно мечтали об этом доме и уверенно шли к мечте. Сразу хотели лофт, а когда делали ремонт решили сделать его немного уютнее. А вот в кабинете "суровая" обстановка – в такой хочется сконцентрироваться", – рассказал Влад Яма.

Он также уточнил, что их семейное жилище у пары вызывает только самые теплые ассоциации, ведь в такой дом всегда хочется возвращаться. В свободное время, по словам Ямы, он жарит стейки в зоне барбекю на улице, но практически вся домашняя работа лежит на плечах у его супруги.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Влад Яма впервые показал лицо своего 5-летнего сына Леона.