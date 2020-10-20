Влад Яма впервые показал лицо сына

В субботу, 17 октября, на телеканале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Маскарад", в котором принимает участие и хореограф Влад Яма. Для съемок в проекте он впервые взял с собой 5-летнего сына Леона.

Так, мальчик помогал звездному папе угадывать, кто из знаменитостей спрятался за ярким костюмом вымышленного персонажа. Соответствующим тизером третьего эфира проекта с участием Леона Яма поделился на личной странице в Instagram. Напомним, ранее хореограф долго и тщательно прятал от широкой общественности лицо сына (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Влад Яма с сыном Леоном скриншот с видео

В комментариях под публикацией поклонники засыпали сына Ямы комплиментами. Они заявили, что Леон "очень похож на папу".

"С дебютом Леона на ТВ! Какого красавчика прятали. Теперь понятно, сейчас накинутся звездные невесты", "Самый классный парень", "Наконец-то", "Сын очень похож на вас", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Анна Саливанчук, которая 1 сентября во второй раз стала мамой, впервые показала новорожденного сына.