Известный украинский хореограф, судья "Танці з зірками" Влад Яма подозревает, что мог переболеть коронавирусом.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Факты". По словам хореографа, за месяц до карантина они с семьей поехали в Америку, где он заболел. Яма отметил, что его организм тогда вел себя странно: начался сухой кашель, который затянулся на две недели. А также однажды была высокая температура.

Влад Яма Фото: instagram/vladyama_official

"Находясь в Америке, я заболел. Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке – было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным – приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час. Есть большая доля вероятности, что это был коронавирус", – признался Яма.

Также он отметил, что ни у его жены Лили, ни у сына Леона подобных симптомов не было. Поэтому тест на COVID-19 Яма решил не сдавать.

Жена Влада Ямы Лиля с сыном Фото: instagram/vladyama_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма взбудоражил поклонников пикантным снимком, на котором позировал с голым торсом.