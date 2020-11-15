Влад Яма получил серьезную травму на "Танцях з зірками": что известно

Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма серьезно травмировался в ходе выступления в 12 выпуске.

Это произошло во время танца с рок-дивой Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. Об этом заявил ведущий проекта Юрий Горбунов.

"Он сразу же поехал в больницу. У него серьезная травма и сегодня он уже не вернется в свое кресло. Влад, надеемся, что ты займешь свое место на следующей неделе. Мы поддерживаем тебя", – сказал ведущий.

Влад Яма серьезно травмировался 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в 12 выпуске шоу "Танці з зірками" украинская певица и участница проекта Надежда Мейхер исполнила зажигательный танец с известным хореографом Григорием Чапкисом.