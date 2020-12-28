Влад Яма показал архивное фото с кудрями и рассказал о своей прическе

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма поделился с поклонниками архивным снимком, на котором он показался с кудрями. Также знаменитость подробно рассказал о своей прическе в тот период жизни.

Соответствующий пост Яма опубликовал на своей странице в Instagram. Он отметил, многие думают, что он сразу родился лысым, но, как оказалось, танцор, как и все, "зарос" (фото можно посмотреть ниже).

По словам хореографа, в то время он очень любил ходить в парикмахерскую и даже часто засыпал в кресле от удовольствия. Кроме того, Яма хорошо справлялся с прической для турниров, а также помогал и своей партнерше.

Танцор рассказал, что ближе к совершеннолетию у него была мечта отпустить "хвостик", так как это было модно. Но Яма не дотерпел и побрился на лысо. После этого знаменитость больше не соревновался на турнирах, так как это было не принято.

Напомним, Влад Яма – это украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма показал редкий кадр со свадьбы. На снимке он в классическом бежевом костюме изображает танец с супругой Лилианной, которая позирует на фото в свадебном платье.