Влад Яма поделился архивным фото со свадьбы

Obozrevatel Люди 11:53, 29.11.2020 Обновлено: 12:38, 29.11.2020

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал редкий кадр со свадьбы.

На странице в Instagram знаменитость в честь годовщины торжества опубликовал архивный снимок с женой. В кадре Яма в классическом бежевом костюме изображает танец с супругой Лилианной, которая позирует на фото в свадебном платье.

"21.09.2014. Так и живём, танцуя..." – подписал кадр в Instagram Яма.

Влад Яма и его супруга Лилианна.
Instagram Влада Ямы

Пользователи сети в Instagram засыпали супружескую пару лестными комментариями.

"Очень красивая пара", "Красивые. Счастья вам!", "Позитивные, эмоциональные, крутые", – писали фолловеры под снимком танцора.

Комментарии пользователей сети.
Instagram Влада Ямы
Комментарии поклонников в Instagram.
Instagram Влада Ямы

Стоит отметить, что Яма с будущей супругой познакомились в 2007 году на танцевальной площадке в ночном клубе. Через семь лет отношений танцор сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Они длительное время скрывали свой брак и лишь в 2017 году признались, что тайно поженились. Сейчас пара воспитывает сына Леона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма перенес операцию из-за полученной травмы на шоу "Танці з зірками".

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