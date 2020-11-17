Влад Яма о травме на "Танці з зірками": услышал хруст и сильную боль

Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, которыйсерьезно травмировался в ходе выступления в 12 выпуске, поделился подробностями инцидента.

По словам Ямы, во время танца с Юлией Саниной они выполняли сложную поддержку. Артист услышал хруст в области правой кисти руки и после этого почувствовал острую боль. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Поймал Юлю и услышал хруст в кисти. Дальше сильная боль. Как-то дотанцевал. На комментариях жюри начало пошатывать, последний уже не слышал, но по ощущениям он длился минут 12..." – высказался Влад.

Также о его состоянии рассказала и супруга Ямы Лилия. Она записала ролик в Stories на своей странице в Instagram.

"Слава Богу, все в порядке. Есть травма, но это не перелом. Рука забинтована и зафиксирована", – отметила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 12 выпуске шоу "Танці з зірками" проект покинула пара Сергей Мельник и Аделина Дели. После вылета из шоу "Танці з зірками" девушка обратилась к поклонникам.