Известный российский певец Влад Соколовский сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

Как пишет на своей странице в Instagram артист, у него поднялась температура, появился странный кашел и проблемы с кишечником.

Влад Соколовский Instagram @vs20

"У меня коронавирус. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39,2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно. Через 2 дня пришел первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры, или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома. Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса...", – пишет Соколовский.

"Я предупредил тех, с кем контактировал в последние 2 недели. Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц, которых можно пересчитать на одной руке, и все они соблюдали правила. Мои данные поступили в Роспотребнадзор и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ. Далее ко мне будет прикреплен врач и я буду изолирован на 2 недели", – пишет Влад.

Влад Соколовский Instagram @vs20

"Единственное непонятка для меня – это пневмония! Для того, чтобы наверняка узнать есть она у меня, или нет (симптомы есть), мне нужно сделать КТ. В обычной поликлинике мне его не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями... Сделать я могу его только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить", – добавил певец.

Влад Соколовский Instagram @vs20

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Дана Борисова заявила, что хотела специально заразиться коронавирусом, чтобы снять об этом реалити-шоу.