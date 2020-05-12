Главная Новости
12 мая • обновлено в 07:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Влад Соколовский заразился коронавирусом: певец рассказал о симптомах

1.9т
Читать материал на украинском

Известный российский певец Влад Соколовский сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

Как пишет на своей странице в Instagram артист, у него поднялась температура, появился странный кашел и проблемы с кишечником.

Влад Соколовский

Влад Соколовский

Instagram @vs20

"У меня коронавирус. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39,2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно. Через 2 дня пришел первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры, или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома. Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса...", – пишет Соколовский.

"Я предупредил тех, с кем контактировал в последние 2 недели. Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц, которых можно пересчитать на одной руке, и все они соблюдали правила. Мои данные поступили в Роспотребнадзор и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ. Далее ко мне будет прикреплен врач и я буду изолирован на 2 недели", – пишет Влад.

Влад Соколовский

Влад Соколовский

Instagram @vs20

"Единственное непонятка для меня – это пневмония! Для того, чтобы наверняка узнать есть она у меня, или нет (симптомы есть), мне нужно сделать КТ. В обычной поликлинике мне его не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями... Сделать я могу его только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить", – добавил певец.

Влад Соколовский

Влад Соколовский

Instagram @vs20

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Дана Борисова заявила, что хотела специально заразиться коронавирусом, чтобы снять об этом реалити-шоу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Влад Соколовский
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 15 648.

    Вылечились: 3288. Умерли: 408.

  • В мире заболели более 4,2 млн человек, погибли – 285 тысяч.

  • В Украине открылись салоны красоты, кафе и магазины: фоторепортаж массовых гуляний.

  • Что случится, если вакцину против коронавируса никогда не изобретут: ученые дали ответ.

  • Эксперты признали закрытие парков в Украине из-за карантина фикцией.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги