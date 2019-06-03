"Влад нервный": Тодоренко возмутила сеть видео с маленьким сыном

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую недавно заподозрили во второй беременности, возмутила своих фолловеров видео со свои маленьким сыном и мужем. Пользователи сети отметили, что супруг артистки Влад Топалов ведет себя агрессивно.
На видео, которое Тодоренко разместила на своей странице в Instagram, она и ее маленький сын играют на фортепиано.
Регина Тодоренко
Cosmopolitan
"Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает", - подписала видео Тодоренко.
#РегинаМать Так интересно анализировать себя в роли матери😀: как правильно привить любовь к музыке , а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает) #регинатодоренко
Пользователи сети оставили множество комментариев под видео Тодоренко. Многие похвалили ее, а некоторые отметили, что артистка должна дать свободу выбора своему ребенку.
"Дайте ему свободу, в вдруг, он хоккеист от Бога", "Английский, музыка... Я так понимаю, он через недельку на работу выходит?", "Извините конечно, но мне кажется Влад нервный. Он так агрессивно все делает", "Когда родители музыканты, попробуй вырасти без любви к музыке", - пишут в сети.
Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова. Отметим, что артисты не показывают лицо ребенка и не очень часто делятся фото.
#ПЕРЕЛЕТсМЛАДЕНЦЕМ (3 месяца) Прошу обратить внимание , что это мой опыт , и я все делаю по ощущениям😌: 1. При взлёте и посадке желательно давать грудь, воду либо соску, чтоб появлялся глотательный рефлекс; тогда ушки будут в порядке) Мой человек грудь отпустил и взял соску, видимо так он контролировал ощущения. 2. Переодевать в салоне самолета нельзя, для этого есть специально отведённое место - пеленальный столик в уборной. 3. Маленькое наблюдение из моих путешествий : при смене давления часто даже у взрослых случается вздутие, поэтому рекомендую сразу дать капельки от газиков. 4. Если хотите , чтоб человечек спал в люльке, предупредите авиакомпанию заблаговременно о том, что нужна кроватка. Если авиакомпания не предоставляет такую услугу, то весь полет будете держать малыша на руках - для этого есть специальный детский ремень безопасности, который крепится к родителю. 5. ВАЖНО!!!! Взять с собой плед и шапочку в самолёт ✈️, тк как в салоне бывает прохладно. (Особенно если летите азиатскими авиалиниями - постоянно как в морозилке). 6. Прямо перед взлетом желательно закапать носик аквамарисом. Если перелёт больше 3-4 часов, капать аквамарисом дважды, тк в самолёте очень сухая среда. Я по себе знаю, как за время перелёта ты либо отекаешь, либо превращаешься в сухарь 😰; если у вас второе, то настоятельно рекомендую пить больше воды , а также давать ребёнку жидкость по требованию. 7. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ 🧘♀️, и тогда малыш будет спать. #регинатодоренко #регинапутешественница #семейныебудниТТ #ДУБАЙ @visitdubai.ru #visitdubai
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.