"Влад нервный": Тодоренко возмутила сеть видео с маленьким сыном

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую недавно заподозрили во второй беременности, возмутила своих фолловеров видео со свои маленьким сыном и мужем. Пользователи сети отметили, что супруг артистки Влад Топалов ведет себя агрессивно.

На видео, которое Тодоренко разместила на своей странице в Instagram, она и ее маленький сын играют на фортепиано.

Регина Тодоренко Cosmopolitan

Новости Ведущая в откровенном наряде жестко ответила ополчившимся на нее зрителям

"Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает", - подписала видео Тодоренко.

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео Тодоренко. Многие похвалили ее, а некоторые отметили, что артистка должна дать свободу выбора своему ребенку.

"Дайте ему свободу, в вдруг, он хоккеист от Бога", "Английский, музыка... Я так понимаю, он через недельку на работу выходит?", "Извините конечно, но мне кажется Влад нервный. Он так агрессивно все делает", "Когда родители музыканты, попробуй вырасти без любви к музыке", - пишут в сети.

Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова. Отметим, что артисты не показывают лицо ребенка и не очень часто делятся фото.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.