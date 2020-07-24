Влад Дарвин обнародовал видео домашних скандалов в новом клипе: эксклюзивные подробности

Украинский певец и композитор Vlad Darwin (Влад Дарвин) представил автобиографическое видео на песню "Зірка".

Это романтическая история жизни, созданная из архивных видео Влада и его жены – джазовой певицы Кристины Марти (Kristina Marti). Эту песню певец презентовал на свой 34-й день рождения. OBOZREVATEL пообщался с артистом и узнал эксклюзивные детали о личной жизни и карьере (видео смотрите в конце материала).

Влад Дарвин с женой Фото: Master Management

"Зірка" – это то, что рождается в любви между мужчиной и женщиной. Это плоды любви: будущие дети, совместные проекты, то, что остается после нас. Пусть эти новые Звезды будут счастливыми. Это мой главный месседж, и я отпускаю его в свободный полет как любимую птицу, которая стремится к свободе!" – откровенно поделился Vlad Darwin

Видео получилось очень чувственным и эмоциональным. Певец собрал кадры совместных занятий спортом, романтических вечеров вместе, путешествий, и даже ссор с женой.

Vlad Darwin и Kristina Marti Фото: Master Management

"В моей жизни было много женщин, в которых я влюблялся, искал в них вдохновение. И наконец я нашел ее – ту, которая сочетает в себе для меня всех женщин мира. Я хочу показать Кристину и чувства во всех настоящих жизненных моментах, во всех эмоциях. Это документальные кадры из нашего с Кристиной семейного архива, которые еще никто не видел. Любовь – сладкая и горькая..." – рассказал артист.

Кадр из нового клипа Влада Дарвина Фото: Master Management

Также артист обнародовал эксклюзивные детали о своей новой работе и карьере.

— Ваш новый клип "Зірка" очень личный и эмоциональный. Как отреагировала ваша жена на то, что в клипе использовали видео домашних ссор?

— В клип "Зірка" попали далеко не все по-настоящему сильные эмоциональные кадры. Кристина очень злилась на меня, что я снимаю её на телефон во время наших конфликтов. Просто даже в эти моменты я её очень люблю. Потом мы вместе пересматриваем эти видео с улыбкой на лице. А ещё это даже полезно - взглянуть на себя со стороны во время выяснения отношений.

Жена Влада, в свою очередь, отметила: "Да, у нас бывают ссоры. Но это часть жизни, в которой есть вся палитра оттенков".

Супруга Влада Дарвина Фото: Master Management

— Что сподвигло использовать кадры из семейного архива в видео? Что хотели сказать/показать этим видео?

— Наверное, ни для кого не секрет, что создание семьи – это большой ежедневный труд. В mood video "Зірка" я хочу показать, что любые отношения состоят из деталей. Не всегда в союзе бывает сладко, иногда бывает горько и больно. Но только так - шаг за шагом, преодолевая свои раздражения, ультиматумы, разрушая свои блоки и растворяя личные травмы - мы можем построить сильные и крепкие отношения.

Фото: Master Management

— Интересно эксклюзивно узнать о том, куда вы пропали из большой "попсовой" сцены?

— Я не разделяю сцену на "большую попсовую" и "маленькую попсовую". Я много работал последние два года – выпустил два альбома ("Турбулентність ясного неба", "Золота середина"), один из которых в дуэте с певицей Alyosha, снял два клипа на песни из нового альбома ("Пірнай", "Торнадо"). У нас с Alyosha состоялся большой концерт в Киеве, в Октябрьском Дворце в феврале этого года. Песня "Торнадо" уже несколько недель возглавляет топы на украинских радиостанциях. Мы планировали тур по Украине, но из-за всем понятных причин, он перенесен на 2021 год.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы давать жизнь песням, которые ко мне приходят. Не всегда это просто. Иногда мне приходится тратить 90% своего времени на менеджмент и решение деловых и организационных вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Дарвин вместе с другими украинскими звездами принял участие в социальной акции "Спасибо за жизнь", которая была направлена на поддержку медиков в период пандемии коронавируса.