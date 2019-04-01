"Включайте мозги": Димопулус набросилась на Полякову из-за Зеленского

Украинская певица Санта Димопулос резко прокомментировала снимок Оли Поляковой, на котором она изображена вместе с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским.

Фото Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.

"В интересное время живем ,господа! Поздравляю", — написала Полякова.

Димопулос не осталась в стороне и написала: "В смешное, я бы сказала". Поклонники Поляковой, которые поддержали Зеленского на президентских выборах, негативно отреагировали на ее слова.

"Вы бы посадили свою семью и всех своих близких в новый самолет к человеку, который играл только роль пилота? Включайте мозги. Это полезно", — написала в ответ Димопулос.

"Какое манипулятивное мнение. Думаю, снять классное кино, создать успешные и прибыльные проекты — гораздо сложнее, чем дерибанить бабло на верхах. А на счет профи... А зек с двумя сроками, хозяйственник, тебе более профессиональным казался? полетала с ветерком с ним?", — резко ответила Полякова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский поздравил Владимира Зеленского, лидера юмористической студии "Квартал 95" и кандидата в президенты Украины, с уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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