Визажистка раскрыла секрет, как правильно делать селфи: результат ошеломил

Анна Михно Люди 02:17, 22.04.2020

Американская визажистка Элеонор Барнс поделилась секретом идеального селфи.

Так, ролик с мастер-классом девушка опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Элеонор Барнс
кадр из видео

В частности, в кадре Элеонор наглядно показала, почему метод, которым пользуется большинство людей, неправильный. Так, сначала на видео Барнс держит фронтальную камеру близко к лицу и фотографирует его крупным планом – так, по мнению визажистки, делать селфи не нужно.

"Фронтальная камера искажает ваши черты лица", – пишет девушка.

Элеонор Барнс
кадр из видео

Для идеального селфи фото нужно делать с как можно большего расстояния: руку, которая держит телефон, вытянуть максимально далеко. Затем, чтобы она не попала в кадр, приблизить изображение с помощью зума.

Элеонор Барнс
кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британские модели раскрыли способы оставаться сексуальными в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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