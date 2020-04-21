Визажистка раскрыла секрет, как правильно делать селфи: результат ошеломил

Американская визажистка Элеонор Барнс поделилась секретом идеального селфи.
Так, ролик с мастер-классом девушка опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Элеонор Барнс
кадр из видео
В частности, в кадре Элеонор наглядно показала, почему метод, которым пользуется большинство людей, неправильный. Так, сначала на видео Барнс держит фронтальную камеру близко к лицу и фотографирует его крупным планом – так, по мнению визажистки, делать селфи не нужно.
"Фронтальная камера искажает ваши черты лица", – пишет девушка.
Элеонор Барнс
кадр из видео
Для идеального селфи фото нужно делать с как можно большего расстояния: руку, которая держит телефон, вытянуть максимально далеко. Затем, чтобы она не попала в кадр, приблизить изображение с помощью зума.
Элеонор Барнс
кадр из видео
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