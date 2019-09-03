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3 сентября • обновлено в 08:43
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Виторган стал отцом: сколько актер заплатил за ребенка от суррогатной матери

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Российский актер, 79-летний Эммануил Виторган, который недавно в четвертый раз стал отцом, не скрывает, что ребенка для них с супругой Ириной выносила и родила суррогатная мать.

Как сообщает Starhit, артисту пришлось заплатить за появление малышки на свет два миллиона рублей (около 400 тысяч гривен. – Ред.). По словам самого Виторгана, о втором ребенке супруги задумались сразу же после рождения Этель.

Виторган стал отцом: сколько актер заплатил за ребенка от суррогатной матери

Эммануил Виторган с семьей

Фото из Instagram

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"Спустя неделю после того, как девочка родилась, Ира сказала, что хочет еще одного. Неважно — мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Я все это понимаю. Когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж — более ста. Но разве это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен", — заявил Виторган.

Виторган стал отцом: сколько актер заплатил за ребенка от суррогатной матери

Эммануил Виторган с семьей

Фото из Instagram

Отметим, что старшая дочь Этель родилась в 2018 году. Тогда Эммануил заверил, что Ирина сама выносила и родила ее, правда, им пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, редактор политических программ Алеся Бацман беременна в третий раз.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Эммануил Виторган
Место
Россия
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