Виторган рассказал о проблемах в карьере после женитьбы на Собчак

Российский актер Максим Виторган заявил, что после свадьбы с телеведущей Ксенией Собчак перестал на время сниматься в кино.

Так, по словам знаменитости, режиссеры не утверждали его на роли в кинокартинах из-за предосторожности. Виторган отметил, что это могло быть опосредованно связано с политической активностью Собчак несколько лет назад. Об этом актер сообщил в YouTube-шоу "Георгий за кадром" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На рубеже 2012-2013 годов все видели Ксению в опале, неизвестно было, чем все закончится. Когда я на ней женился, то перестал сниматься вообще. Около года. В том числе потому, что люди думали: "Ее убрали из телевидения. Ну фиг знает, как там пойдет дальше. Мы снимем с ним кино, а потом надо будет его убрать. Лучше не брать", – признался Виторган.

Ксения Собчак и Максим Виторган kleo.ru

Сейчас Виторган снова востребован в кино. Однако он заявил, что его жизнь больше связана с театром. Он поставил три спектакля, но не спешит причислять себя к режиссерам.

"Я поставил за всю свою жизнь три спектакля, один из них – студенческий. Режиссер для меня –отдельная, очень ответственная вещь. Режиссер – очень большое слово. Это Бог не в смысле раболепного подчинения, а в плане того, что он создает планету, мир и Вселенную, которая живет по своим законам", – подытожил актер.

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