Виторган рассказал, что думает о Собчак после развода

Отец экс-супруга журналистки Ксении Собчак Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына. По его словам, Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина, заслужившая счастье и любовь.

Он признался, что желает, чтобы у "матери его внука Платона все было прекрасно". Об этом Народный артист России рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва".

Виторган-старший добавил, что Собчак унаследовала самые лучшие качества своих родителей.

"Ксения – добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно. Она — дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято", — заявил он он.

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