Виторган рассказал, что думает о Собчак после развода

Отец экс-супруга журналистки Ксении Собчак Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына. По его словам, Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина, заслужившая счастье и любовь.
Он признался, что желает, чтобы у "матери его внука Платона все было прекрасно". Об этом Народный артист России рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва".
Виторган-старший добавил, что Собчак унаследовала самые лучшие качества своих родителей.
"Ксения – добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно. Она — дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято", — заявил он он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались на официальном мероприятии в щеку.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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