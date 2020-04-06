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6 апреля • обновлено в 10:31
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Виторган публично осадил Собчак из-за слов о Боге и коронавирусе

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Российский актер Максим Виторган резко отреагировал на новый пост телеведущей и экс-жены Ксении Собчак о коронавирусе и Боге.

Так, под одной из последних публикаций Собчак в Instagram Виторган оставил комментарий.

Максим Виторган и Ксения Собчак

Максим Виторган и Ксения Собчак

hello.ru

В частности, телеведущая с насмешкой порассуждала о карантине. Ксения отметила, что если раньше люди отправлялись на войну и погибали героями, то теперь они сидят дома и боятся обычного кашля.

"Спаси ближнего лежа на диване!", "главное никуда не выходи вот твой вклад" если в этом во всем и есть какой-то "знак" и "послание" от Бога к человеку, то это презрение. С большой буквы", написала Собчак.

В свою очередь Виторган ответил бывшей жене:

"Пытаясь услышать, что хочет сказать Бог, не веря в него и выдавая свою логику и умозаключения за его, люди сеют вражду, конфликты и мракобесие. Для этого занятия нужно слушать, молчать и, главное, верить. Но тогда, наверное, и ретранслировать, и трактовать не захочется".

Виторган публично осадил Собчак из-за слов о Боге и коронавирусе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший любовник телеведущей Ксении Собчак, миллионер Умар Джабраилов вскрыл себе вены в гостинице "Измайлово Альфа", после чего был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Ксения Собчак Максим Виторган
Место
Россия
Тег
Новости России
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