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Виторган показал голую Собчак в постели

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Российский актер Максим Виторган выложил в сеть ролик с голой супругой – светской львицой и оппозиционеркой Ксенией Собчак.

На кадрах, которые муж Собчак опубликовал в сториз Instagram, она завернулась в одеяло и громко исполняет песню Земфиры "Лондон".

"Моя колыбельная на сегодня. Усну или нет?" – подписал видео Виторган, предложив проголосовать своим подписчикам.

Виторган показал голую Собчак в постели

instagram.com/mvitorgan

Такие поступки интригуют публику, так как еще до Нового года появились слухи о крушении брака Виторгана и Собчак. Сейчас они отдыхают на Мальдивах.

Ксения Собчак и Максим Виторган показали страсть на Мальдивах

Ксения Собчак и Максим Виторган показали страсть на Мальдивах

instagram.com/mvitorgan

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виторган опубликовал в сети фото, на котором он целует Собчак на пляже. Такое сближение вызвало споры о том, действительно ли пара расходится.

Персоны
Ксения СобчакМаксим Виторган
Место
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А где голость??????Может она в трусах....Может она в брюках...может она в сапогах...
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