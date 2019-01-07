Виторган показал голую Собчак в постели

Российский актер Максим Виторган выложил в сеть ролик с голой супругой – светской львицой и оппозиционеркой Ксенией Собчак.
На кадрах, которые муж Собчак опубликовал в сториз Instagram, она завернулась в одеяло и громко исполняет песню Земфиры "Лондон".
"Моя колыбельная на сегодня. Усну или нет?" – подписал видео Виторган, предложив проголосовать своим подписчикам.
instagram.com/mvitorgan
Такие поступки интригуют публику, так как еще до Нового года появились слухи о крушении брака Виторгана и Собчак. Сейчас они отдыхают на Мальдивах.
Ксения Собчак и Максим Виторган показали страсть на Мальдивах
instagram.com/mvitorgan
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виторган опубликовал в сети фото, на котором он целует Собчак на пляже. Такое сближение вызвало споры о том, действительно ли пара расходится.