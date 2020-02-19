Витасу – 41: куда исчез и как сейчас выглядит звезда 2000-х Виталий Грачев

Популярный украинский и российский певец Виталий Грачев, более известный как Витас, 19 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 41 год. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, куда в последнее время пропал артист, чем сейчас занимается и как выглядит (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Витас (Виталий Грачев) Pinterest

Витас (Виталий Грачев) родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе, Латвийская ССР. Вскоре его семья переехала в Украину, в Одессу, где жил дедушка Витаса.

В Одессе Виталий посещал музыкальную школу по классу аккордеона, занимался танцами, работал в театре пластики и голосовой пародии.

После девяти классов Витас переехал в Москву, где получил образование и добился первых успехов в карьере.

Витас в юности Pinterest

Сольная карьера Витаса стартовала в декабре 2000 года, его необычная манера пения фальцетом вызвала интерес у публики и сделала его популярным.

После дебюта Витаса у многих слушателей, экспертов и музыкальных педагогов возник вопрос, каким образом артист может петь таким высоким голосом, что звучит у Витаса в композиции "Опера № 2". Продюсер Витаса Сергей Пудовкин объяснял, что необыкновенные способности Витаса связаны с особенным устройством горла.

В то вже время некоторые эксперты по вокалу отмечали, что Витас на низких и средних нотах исполняет не столько пение, сколько речитатив, что характерно для исполнителей, которые профессионально не занимаются вокалом.

Однако в то же время известно, что Виталию Грачеву удалось перепеть даже Сергея Пенкина, голос которого в четыре октавы назван серебряным. Витас же берет 5,5 октавы, но, если надо, может петь и басом.

Витас (Виталий Грачев) и его продюсер Сергей Пудовкин Pinterest

Примечательно, что в 2009 году Витас получил звание народного артиста Китая. В этой стране он снялся в фильмах "Мулан", "Последний секрет Мастера", "Создание партии". А официальный фан-клуб Витаса в Китае насчитывает более 1 миллиона человек. В Шанхае даже установлена статуя в честь Витаса.

Витас (Виталий Грачев) 24smi.org

Что касается личной жизни Витаса, известно, что его жена – Светлана Гранковская. Они познакомились в театре музыкальной комедии, тогда Грачев уже был звездой, а Света – 15-летней школьницей. Увидев девушку за кулисами, Витас сразу же понял, что это любовь с первого взгляда.

"Я в нее влюбился. Я настолько сильно ее любил, что не мог прожить без нее и десять минут. И тогда я решил ее украсть", – рассказывал артист.

У Витаса и его жены двое детей. Дочь Алла родилась в ноябре 2008 года, а сын Максим – 1 января 2015-го. Артист может похвастаться крепкой семьей.

Витас с женой и дочерью Pinterest

Сегодня Витас продолжает собирать полные залы. Он активно гастролирует, правда, в последнее время больше за границей.

На свежих фото Виталия Грачева заметно, что он немного поправился, а в волосах появилась седина. Периодически артист перекрашивает волосы в платиновый блонд.

Новости Витас готов отказаться от украинского гражданства

Отметим, Витас несколько раз становился фигурантом громких скандалов. Так, в мае 2013 года артист сбил велосипедистку и ударил полицейского, за что в итоге был лишен водительских прав на 1,5 года и оштрафован на сто тысяч рублей.

А в марте 2018 года Виталий Грачев во дворе собственного дома на Рублевке устроил стрельбу из стартового пистолета, которая продолжалась в течение пяти часов. За это Витас получил семь суток ареста по статье "мелкое хулиганство".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Гарик Харламов разругался с Витасом из-за вульгарного видео. Звезда Comedy Club выложил неприличный ролик, смонтированный из видео выступления Витаса.

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