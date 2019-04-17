"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд

Украинская телеведущая Регина Тодоренко нарвалась на критику из-за своего наряда.

Так, соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в золотистом платье с пайетками (ролик смотрите ниже).

Отметим: поклонники написали, что наряд Регину "безумно полнит" и "платье висит на ней, как швабре".

"Регина, вам платье велико, надо размер по меньше", "Оно ужасное, очень полнит", "Платье реально не твое. Какая-то квадратная в нем, талии нет вообще", "Платье на тебе висит, как на швабре", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась пикантным снимком и похвасталась стройной фигурой после рождения первенца.

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