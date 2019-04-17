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"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд

2.4тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко нарвалась на критику из-за своего наряда.

Так, соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в золотистом платье с пайетками (ролик смотрите ниже).

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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Отметим: поклонники написали, что наряд Регину "безумно полнит" и "платье висит на ней, как швабре".

"Регина, вам платье велико, надо размер по меньше", "Оно ужасное, очень полнит", "Платье реально не твое. Какая-то квадратная в нем, талии нет вообще", "Платье на тебе висит, как на швабре", — прокомментировали люди.

"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд
"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд
"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд
"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд
"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд
"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд
"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд
"Висит, как на швабре!" Тодоренко высмеяли фаны за провальный наряд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась пикантным снимком и похвасталась стройной фигурой после рождения первенца.

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Персона
Регина Тодоренко
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