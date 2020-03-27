"Вирусный" дэнс-трек против вируса: Oksana Gordeeva презентовала драйвовую композицию

Исполнительница Oksana Gordeeva презентовала новый дэнс-трек Don’t Try To Run от модного певца и композитора Артема Пивоварова.

Артистка таким образом решила нивелировать дисгармонию, вызванную паникой вокруг коронавируса, сообщила пресс-служба (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Трек Don’t Try To Run от Oksana Gordeeva доступен на всех цифровых площадках.

Oksana Gordeeva Пресс-служба

"Любовь – это закон! Я за осознанную жизнь, за понимание, благодарность, доверие и принятие. В нынешнее смутное время мы должны чувствовать себя единым организмом, который живет в гармонии с собой. Не стоит бежать от самих себя. Следует очиститься от нечистых мыслей и нечестных поступков. Необходимо осознать: лучший антивирус против любого вируса – любовь", – рассказала о своей позиции Oksana Gordeeva.

Также исполнительница поделилась планами на будущее. Так, она намерена в ближайшее время выпустить два музыкальных альбома и победить в следующем национальном отборе на конкурс Евровидение.

Oksana Gordeeva Пресс-служба

Отметим, Oksana Gordeeva – кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, танцовщица, хореограф, практикующий йогатерапевт, адепт здорового образа жизни и победительница многочисленных конкурсов красоты.

Певица сотрудничает с лейблом MOLA music – известной украинской музыкальной компанией.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!