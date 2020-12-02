Виртуальный концерт Дуа Липы установил мировой рекорд

Виртуальный концерт британской певицы Дуа Липы Studio 2054, который состоялся 27 ноября, установил рекорд онлайн-трансляций – шоу посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире.

Об этом на личной странице в Twitter сообщила сама артистка, поделившись кадрами выступления. Она также поблагодарила поклонников за интерес к ее творчеству.

"Я должна сообщить вам, что в пятницу вечером Studio 2054 посмотрело более 5 миллионов зрителей по всему миру. Большое спасибо всем за поддержку, интерес к моему творчеству. Я также рада сообщить, что мы оставили шоу доступным для просмотра до воскресенья", – написала певица.

Twitter-аккаунт Дуа Липы

Twitter-аккаунт Дуа Липы

Twitter-аккаунт Дуа Липы

Twitter-аккаунт Дуа Липы

В концерте также приняли участие Майли Сайрус, Элтон Джон, Кайли Миноуг, FKA Twigs и многие другие звезды.

Майли Сайрус и Кайли Миноуг

Отметим, как известно, билеты на онлайн-концерт Дуа Липы стоили по 20 долларов. Если учитывать то, что шоу просмотрело 5 млн человек – на нем певица заработала около 100 млн долларов.

К слову, из-за высокого спроса концерт певицы будет доступен до 6 декабря включительно по цене 7,5 фунта стерлингов (около 10 долларов).

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