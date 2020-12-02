Виртуальный концерт Дуа Липы установил мировой рекорд

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2,3 т.
Дуа Липа

Виртуальный концерт британской певицы Дуа Липы Studio 2054, который состоялся 27 ноября, установил рекорд онлайн-трансляций – шоу посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире.

Об этом на личной странице в Twitter сообщила сама артистка, поделившись кадрами выступления. Она также поблагодарила поклонников за интерес к ее творчеству.

"Я должна сообщить вам, что в пятницу вечером Studio 2054 посмотрело более 5 миллионов зрителей по всему миру. Большое спасибо всем за поддержку, интерес к моему творчеству. Я также рада сообщить, что мы оставили шоу доступным для просмотра до воскресенья", – написала певица.

Виртуальный концерт Дуа Липы установил мировой рекорд
Виртуальный концерт Дуа Липы установил мировой рекорд
Виртуальный концерт Дуа Липы установил мировой рекорд
Виртуальный концерт Дуа Липы установил мировой рекорд

В концерте также приняли участие Майли Сайрус, Элтон Джон, Кайли Миноуг, FKA Twigs и многие другие звезды.

Майли Сайрус и Кайли Миноуг

Отметим, как известно, билеты на онлайн-концерт Дуа Липы стоили по 20 долларов. Если учитывать то, что шоу просмотрело 5 млн человек – на нем певица заработала около 100 млн долларов.

К слову, из-за высокого спроса концерт певицы будет доступен до 6 декабря включительно по цене 7,5 фунта стерлингов (около 10 долларов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее южнокорейская кей-поп-группа BTS представила клип на песню Dynamite, который побил рекорды Youtube. За день ролик набрал 120 млн просмотров, а также получил 9,6 млн лайков.

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