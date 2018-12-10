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Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

2.3тЧитать материал на украинском

Виновницей аварии, в которую в понедельник, 10 декабря, в Москве попал Алексей Панин, оказалась сценарист Лия Скворцова.

Об этом сообщается на странице Mash в Telegram. "Девушка была за рулем. Она не учла скорость и дистанцию, не смогла вовремя затормозить — и влетела в два такси, которые столкнулись прямо перед ней. Но наказывать девушку не будут — выписали отказ от возбуждения административного дела", — прокомментировали публикацию.

Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

Фото: liya__s

Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

Фото: liya__s

Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

Фото: liya__s

Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

Фото: liya__s

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Также отметим, что сам Алексей претензий к Лие не имеет, ведь она является его возлюбленной. А также сценаристом нового фильма Панина "Я вернулся".

Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

Фото: liya__s

Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

Фото: liya__s

Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

Фото: liya__s

Виновницей ДТП с Паниным стала сексуальная красавица: горячие фото

Фото: alexeypanin777

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о ДТП. Также он рассказал, что в то время сидел в ресторане с Ксюшей из "Блестящих".

Персона
Алексей Панин
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