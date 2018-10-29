"Виноваты врачи": друг скончавшегося солиста "Нэнси" сделал громкое заявление

Гитарист группы "Мираж" Алексей Горбашов убежден, что в гибели 31-летнего солиста украинской группы "Нэнси" Сергея Бондаренко могли быть виноваты врачи.

Он заверил, что певец не страдал от серьезных заболеваний, но незадолго до смерти медики провели ему несложную операцию, во время которой могли занести инфекцию. Об этом сообщает Starhit.ru.

"У него вылезла какая-то шишка на спине и в больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сергею стало только хуже. Его отвезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября, он скончался ", - рассказал гитарист.

Также он добавил, что сейчас доказать чью-то вину проблематично, ведь родственники Сергея, находясь в шоке, видимо, не стали проводить экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, солист некогда популярной украинской группы "Нэнси" Анатолий Бондаренко высказался о смерти сына Сергея, который также был участником коллектива отца.