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24 марта • обновлено в 18:55
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Винокур нецензурно выругался после слухов о коронавирусе у Лещенко

1.9т
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Российский юморист Владимир Винокур резко высказался о госпитализации советского артиста Льва Лещенко с подозрением на коронавирус.

Так, по словам юмориста, это всего лишь слухи. Он также заверил, что с Лещенко "все хорошо". Об этом сообщает издание Daily Storm.

Владимир Винокур и Лев Лещенко

Владимир Винокур и Лев Лещенко

Фото: zvezdi.ru

"Я тебя сразу узнал! Вот эту х**ню будешь говорить про Льва Валерьяновича? Да меня за**али. Я уже с двадцатым человеком разговариваю за 20 минут. Бросьте ваши глупости, все с ним хорошо", – сказал Винокур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советский артист Лев Лещенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус. К слову, концертный директор певца отметил, что у него есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно позже.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Винокур
Место
Россия
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