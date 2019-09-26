Винник спел с крымнашистами: у звезды оправдались за скандальный клип

Участие украинского певца Олега Винника в клипе с российскими звездами, которые поддерживали аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе, не противоречит патриотической позиции артиста.

Таким образом на фоне разгоревшегося в сети скандала ответили в пресс-службе артиста на запрос "Укринформа".

"Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем ​​укрепления идеалов мира среди всех стран и народов – как на национальном, так и на международном уровне", – сказано в сообщении.

Олег Винник instagram/olegg.vynnyk

Также представители Винника добавили, что артист "неоднократно выражал твердую гражданскую позицию", выступая в поддержку мира в Украине.

"Решение поддержать международный проект, который был запущен в день мира, не идет вразрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу: "Всем Мир" на родном языке", – добавили у него.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал, что скандала не получилось из-за преданных фанаток.

"Касательно Олега Винника в российском пропагандистском проект группы "МИР519" #Всеммир – скандала не получилось. Миллионы преданных "волчиц" искренне не поняли возмущение патриотической аудитории: "А что не так? А вы что - не за мир?". Соответственно, пресс-служба Винника только убедилась в поддержке целевой аудитории, уже выступила с заявлением касательного того позорного воя", – отметил Голобуцкий.

Ситуацию также прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан: "Олег Винник принял участие в акции "за мир" с российскими звездами, поддерживающими аннексию Крыма. Каждый слово "мир" воспринимает по-своему... Одни победой и расторжением отношений... Другие – капитуляцией на условиях врага", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участие Винника в клипе с крымнашистами вызвало общественный резонанс.

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