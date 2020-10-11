Винник сдал тест на COVID-19 и сделал заявление о концертах

Певец Олег Винник вылечился от коронавируса и заявил о готовности возобновить концертную деятельность.

Об этом артист сообщил в видеообращении в Instagram вечером в воскресенье, 11 октября.

"У меня есть очень хорошая новость, в первую очередь для меня, я сдал тест на ковид и я здоров", – сказал Винник.

Он отметил, что чувствует себя хорошо и готов "с новыми силами работать для вас". Певец уточнил, что все дальнейшие запланированные концерты состоятся и пожелал поклонникам здоровья.

Как писал OBOZREVATEL, о заболевании Винника стало известно 27 сентября, во время эфира танцевального шоу. Певец заболел вместе со своей партнершей Еленой Шоптенко.

Но 4 октября Винник внезапно вылетел из "Танцев со звездами", что вскоре повлекло скандал в сети.