Винник сдал тест на COVID-19 и сделал заявление о концертах
Певец Олег Винник вылечился от коронавируса и заявил о готовности возобновить концертную деятельность.
Об этом артист сообщил в видеообращении в Instagram вечером в воскресенье, 11 октября.
"У меня есть очень хорошая новость, в первую очередь для меня, я сдал тест на ковид и я здоров", – сказал Винник.
Он отметил, что чувствует себя хорошо и готов "с новыми силами работать для вас". Певец уточнил, что все дальнейшие запланированные концерты состоятся и пожелал поклонникам здоровья.
Как писал OBOZREVATEL, о заболевании Винника стало известно 27 сентября, во время эфира танцевального шоу. Певец заболел вместе со своей партнершей Еленой Шоптенко.
Но 4 октября Винник внезапно вылетел из "Танцев со звездами", что вскоре повлекло скандал в сети.