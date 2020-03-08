Просили, чтобы не пел: Винник рассказал о забавном случае на 8 марта

Популярный певец Олег Винник рассказал о том, как его позвали выступить и поздравить женщин с 8 Марта. Так, артисту предложили просто посидеть на сцене, но при этом не петь.

Забавной историей он поделился в эфире шоу "Світське життя".

instagram.com/olegg.vynnyk

Инцидент произошел около пяти лет назад.

"Нам позвонили из одного ночного клуба и сказали: "А мы бы очень хотели Олега заказать, но у нас недостаточно, мы не сможем за все... А можно, чтобы Олег просто физически присутствовал у нас, но не пел. Для чего ему петь, мы поставим десять песен фонограммы, а Олега посадим на стул на сцене, он будет сидеть, а мы будем делать красивые фото". Мы смеялись", – вспомнил артист.

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Александр Пономарев представил свое видение хита "Вовчиця" Олега Винника.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся