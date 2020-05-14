Винник презентовал новый клип о поиске возлюбленной

Украинский певец Олег Винник презентовал новый клип на песню "Безумная Любовь". Режиссером клипа стала Катя Царик.

Видео артист разместил на своем Youtube-канале. (Чтобы посмотреть клип, доскрольте до конца страницы).

"В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня "Безумная Любовь" о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее", − подчеркнул Олег Винник.

По сюжету клипа девушка, заточенная в хрустальное сердце, находится в бесконечном лабиринте. Но к ней спешит главный герой, на пути которого встречаются разные женщины, пытающиеся соблазнить его.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Олег Винник поделился раритетным фото, на котором он был в образе старика. Из-за грима артист изменился до неузнаваемости.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!