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Винник показал, как отпраздновал свое 46-летие: яркие фото

1.7т Читать материал на украинском

31 июля украинский певец Олег Винник отметил свое 46-летие. Артист отправился в отпуск в Грецию, на остров Корфу.

На своей странице в социальной сети Instagram певец поделился с поклонниками яркими снимками.

Олег Винник

Олег Винник

apostrophe.ua

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"Я много слышал интересного о Греции, но до сих пор ни разу там не был. И после нескольких концертных туров почувствовал, что отпуск мне просто необходим. Иначе до Нового года не дотяну… В свой день рождения просто лежал и смотрел на море. Молча", - сообщил артист изданию "Отдохни".

Кроме того, он поблагодарил своих поклонников за поздравления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник показал публике свою "тайную жену". Так, артист выступил с сольным концертом в Луцке, где вышел на сцену со своей бэк-вокалисткой Таисией, более известной под сценическим именем Таюне.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Олег Винник
Место
Украина
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