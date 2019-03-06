Винник поделился с "волчицами" откровенными признаниями о личной жизни

Украинский певец и секс-символ Олег Винник поделился откровениями по поводу личной жизни и отношений.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Телегид", уточнив, что в любовных делах ведет себя безбашенно.

"Я в отношениях — безбашенный! Но если вижу, что чувства настоящие, буду любить только одну девушку. Могу поглядывать по сторонам, но если понимаю, что во мне чувства, которых прежде не испытывал, с которыми буду счастлив, я это очень ценю", – рассказал он.

Винник пожелал всем влюбляться не за что-то, на примере красивой фигуры, — а просто так.

"В конце концов, мы все постареем и будем еще красивее. Нельзя размениваться на мелочи, нужно понимать, принимать человека и хотеть с ним состариться", – отметил он.

instagram@olegg.vynnyk

По словам украинского сердцееда, в современном мире принято искать свою половинку до 30 лет. Хотя сам артист считает, что чем старше человек, тем он становится более требовательным.

"Неправильно выбирать себе спутника жизни за какие-то качества. Это эгоизм, а не любовь. Я считаю, мы сначала должны полюбить недостатки и работать над ними. Любовь требует усилий. И с возрастом это никак не связано. Конечно, до совершеннолетия нужно еще набраться ума-разума. А вот начинать серьезные отношения, строить семью в 19 или 30, это уже выбор каждого. Но в 30 сделать его гораздо тяжелее", – добавил он.

instagram@olegg.vynnyk

Винник признался, что уже не помнит свой первый поцелуй, так как ухаживать за девочками начал рано.

"Как правило, он не бывает удачным, наверное, так же, как и первая близость. Этому нужно научиться. А вот что такое настоящий поцелуй, я почувствовал уже с моей любимой. Он отличался тем, что девушка сначала меня сильно укусила. Было реально больно, до слез. Но впоследствии именно она научила меня целоваться правильно и вообще любить это делать", – признался он.

instagram@olegg.vynnyk

instagram@olegg.vynnyk

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Винник впервые показал свою семью - сестру Наталью, племянников Алену и Василия, и вспомнил о своей молодости.

Недавно певец признался, что ему предлагали дать взятку за участие в Евровидении. Он хотел представлять страну, а за это должен был заплатить 600 тысяч долларов или евро.

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