Винник отменил концерты за рубежом из-за коронавируса

Украинский певец Олег Винник перенес все свои концерты за рубежом из-за пандемии коронавируса.

Об этом певец сообщил на официальной странице в Instagram. Организаторы европейского тура приняли решение перенести концерты Винника на осень 2021 года.

"К сожалению, жизнь диктует свои условия, но наши встречи обязательно состоятся! За всеми изменениями в графике следите на моем официальном сайте в разделе „Афиша". Ищите свои города!", –сообщил Винник поклонникам.

Кроме того, звезда в посте опубликовал новую афишу с датами его концертов за рубежом.

Поклонники Винника расстроились такой новостью и отметили, что будут с нетерпением ждать выступлений артиста.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее Полякова также перенесла концерт в Киеве. Многие члены ее команды заболели и ждут результаты тестов на коронавирус. Артистка заподозрила COVID-19 и у себя.