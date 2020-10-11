Украинский секс-символ Олег Винник отказался вернуться в шоу "Танці з зірками". Он сообщил, что это решение они приняли совместно с партнершей Еленой Шоптенко.

Об этом певец сообщил во время прямого эфира седьмого выпуска 11 октября. По его словам, было бы несправедливо по отношению к другим участникам вернуться в танцевальный проект, пропустив почти месяц репетиций (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, о заболеваниях Винника стало известно 27 сентября, в эфире шоу. Певец заболел вместе со своей партнершей Еленой Шоптенко. Однако 4 октября стало известно, что пару дисквалифицировали, потому что она два раза подряд не могла выйти на паркет по состоянию здоровья.

Олег Винник и Елена Шоптенко. 24 Канал

Однако многие поклонники "Танцев со звездами" заявили, что решение исключить пару из соревнования в период пандемии было несправедливым. Также за возвращение Винника в проект выступила Ольга Фреймут, обратившись к организаторам и продюсеров.

Во время седьмого выпуска ведущий шоу Юрий Горбунов сообщил, что пару решили вернуть в программу. Однако Винник отказался от такого предложения. Свое решение он объяснил тем, что не может на равных соперничать с другими участниками, все время работали и совершенствовались, тогда когда он болел.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время седьмого выпуска шоу "Танцы со звездами" стало известно, что Алексей Завгородний (Позитив) заболел коронавирус. Его партнерша Юлия Сахневич получила отрицательный результат на COVID-19. Пара не смогла выполнить в эфире страстный пасодобль.