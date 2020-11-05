Винник – о перенесенном коронавирусе: я потерял 10 килограммов

Украинский певец Олег Винник недавно переболел коронавирусом и рассказал, как чувствует себя после болезни.

Артисту даже пришлось покинуть шоу "Танці з зірками", но он об этом не жалеет, так как победа в проекте никогда не была его целью, пишет издание "Факты".

"На пути могут случаться непредвиденные вещи, например, коронавирус. И это никакая не отмазка, а горькая правда. Честно говоря, когда я заболел, то скучал по паркету. Понял, как круто, что со мной случилась такая история. Сначала, во время первых тренировок, пришлось понервничать, потому что танцы – это шок для тела и мозга, не все сразу получается. Но наступил момент, когда на репетициях я начал кайфовать и даже время от времени смотреть на свое отражение в зеркале – очень долго я этого делать не мог", – рассказал Винник.

По словам певца, сейчас он чувствует себя здоровым. Только способность воспринимать запахи и вкус пищи еще полностью не восстановилась. Но это не единственное, что напоминает ему о коронавирусе.

"Появились чувства, которых раньше не было. Например, я начал по-другому ощущать свое тело. Мышцы стали гораздо легче. За время участия в "Танцях з зірками" и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограммов", – отметил исполнитель.

На данный момент Винник приступил к написанию новых песен, и даже планирует дуэтную композицию.

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