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23 апреля • обновлено в 15:05
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Винник неожиданно перепел хит Поляковой: сеть в восторге

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Популярный украинский певец Олег Винник перепел хит певицы Оли Поляковой "Шлепки".

Видео со своим исполнением артист поделился на личной странице в Instagram.

Олег Винник

Олег Винник

Instagram @olegg.vynnyk

Так, на ролике Винник сначала исполняет "Арию Ленского", которая в определенный момент переходит в песню "Шлепки".

"Я обещал вам что-то неожиданное. Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и колегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Жду ваших улыбок", такой подписью сопроводил видео певец.

Примечательно, что исполнение Винника оценила и сама Полякова. В комментариях певица написала:

"Серьезно? Ну, это огонь".

Винник неожиданно перепел хит Поляковой: сеть в восторге

Поклонники артиста также не остались равнодушными. Пользователи пришли в восторг.

Винник неожиданно перепел хит Поляковой: сеть в восторге
Винник неожиданно перепел хит Поляковой: сеть в восторге
Винник неожиданно перепел хит Поляковой: сеть в восторге
Винник неожиданно перепел хит Поляковой: сеть в восторге
Винник неожиданно перепел хит Поляковой: сеть в восторге

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Олег Винник поделился раритетным фото, на котором он был в образе старика. Из-за грима артист изменился до неузнаваемости.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Оля Полякова Олег Винник
Место
Украина
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