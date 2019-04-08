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Винник назвал себя заменителем "Виагры"

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Известный украинский певец Олег Винник украсил обложку украинского глянца "Отдохни" и дал откровенное интервью.

Так, артист поделился последними новостями из своей жизни и дал совет мужчинам, которые ревнуют своих женщин к нему. Он намекнул на то, что является хорошим заменителем "Виагры", сообщает ТСН.

"Я живу для того, чтобы дарить со сцены свое творчество и любовь. Если бы моя девушка пошла на концерт любимого исполнителя и вернулась бы с хорошим настроением, вдохновленная, я бы радовался, еще бы и ужин ей приготовил. Это же романтика, потом и ночь хорошая. Зачем к Виннику-то ревновать?", — посоветовал певец.

Винник назвал себя заменителем "Виагры"

Олег Винник

Фото: ru.tsn.ua

Винник назвал себя заменителем "Виагры"

Олег Винник

Фото: instagram/olegg.vynnyk

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Винник назвал себя заменителем "Виагры"

Олег Винник

Фото: instagram/olegg.vynnyk

Винник назвал себя заменителем "Виагры"

Олег Винник

Фото: instagram/olegg.vynnyk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее незамужняя жительница Одессы, мать троих детей, едва не сорвала выступление Олега Винника на Думской площади. Так, во время шоу женщина пыталась взобраться на сцену, чтобы увидеть певца поближе.

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Персона
Олег Винник
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