Винник, Лобода и Билык: кто из украинских звезд поучаствовал в скандальном концерте "Интера"

Кристина Долматова Люди 17:57, 28.04.2020 Обновлено: 18:08, 28.04.2020

Скандальный телеканал "Интер" ко Дню Победы традиционно подготовил большой концерт "Победа. Одна на всех". Так, в нем прозвучатвоенные песни и современные произведения о войне в исполнении популярных украинских артистов.

Концерт можно будет увидеть в эфир 9 мая в 20:30. Отметим, что в нем приняли участие такие исполнители, как Светлана Лобода, Олег Винник, Таисия Повалий, дует "Анна-Мария", Олександр Панайотов, Светлана Тарабарова, Ирина Билык, Виталий Козловский, Владимир Гришко, Злата Огневич, Владимир Олейник и другие знаменитости (фото и видео смотрите ниже).

Светлана Лобода
Скриншот с видео
Ирина Билык
Скриншот с видео
Дует "Анна-Мария"
Скриншот с видео
Таисия Повалий
Скриншот с видео
Владимир Гришко
Скриншот с видео
Олег Винник
Скриншот с видео

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в сети жестко раскритиковали концерт ко Дню Победы телеканала "Интер".

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