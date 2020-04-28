Винник, Лобода и Билык: кто из украинских звезд поучаствовал в скандальном концерте "Интера"
Скандальный телеканал "Интер" ко Дню Победы традиционно подготовил большой концерт "Победа. Одна на всех". Так, в нем прозвучатвоенные песни и современные произведения о войне в исполнении популярных украинских артистов.
Концерт можно будет увидеть в эфир 9 мая в 20:30. Отметим, что в нем приняли участие такие исполнители, как Светлана Лобода, Олег Винник, Таисия Повалий, дует "Анна-Мария", Олександр Панайотов, Светлана Тарабарова, Ирина Билык, Виталий Козловский, Владимир Гришко, Злата Огневич, Владимир Олейник и другие знаменитости (фото и видео смотрите ниже).
Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в сети жестко раскритиковали концерт ко Дню Победы телеканала "Интер".