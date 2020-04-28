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28 апреля • обновлено в 18:39
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Винник, Лобода и Билык: кто из украинских звезд поучаствовал в скандальном концерте "Интера"

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Скандальный телеканал "Интер" ко Дню Победы традиционно подготовил большой концерт "Победа. Одна на всех". Так, в нем прозвучатвоенные песни и современные произведения о войне в исполнении популярных украинских артистов.

Концерт можно будет увидеть в эфир 9 мая в 20:30. Отметим, что в нем приняли участие такие исполнители, как Светлана Лобода, Олег Винник, Таисия Повалий, дует "Анна-Мария", Олександр Панайотов, Светлана Тарабарова, Ирина Билык, Виталий Козловский, Владимир Гришко, Злата Огневич, Владимир Олейник и другие знаменитости (фото и видео смотрите ниже).

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Скриншот с видео

Ирина Билык

Ирина Билык

Скриншот с видео

Дует "Анна-Мария"

Дует "Анна-Мария"

Скриншот с видео

Таисия Повалий

Таисия Повалий

Скриншот с видео

Владимир Гришко

Владимир Гришко

Скриншот с видео

Олег Винник

Олег Винник

Скриншот с видео

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в сети жестко раскритиковали концерт ко Дню Победы телеканала "Интер".

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Автор
Кристина Долматова
Тема
День Победы
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Молодцы. Пусть ка ке лы желчью подавятся...)))
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