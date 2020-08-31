Винник и Шоптенко взбудоражили сеть страстным выступлением на "Танцях з зірками"
Во время первого эфира шоу "Танці з зірками" певец Олег Винник и его партнерша Олена Шоптенко взбудоражили зрителей страстным танцем.
Они исполнили танго под песню The Phantom of the Opera. Видео разместили на официальной странице программы в Youtube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Отметим, что своим выступлением Винник и Шоптенко заслужила похвалу и высокие оценки от судей: 10 от Чапкиса, 8 от Кухар и 7 от Ямы (25 баллов).
"Супер, очень понравилось", "Я не фанатка Олега, но мне понравилось, очень страстно", "Мурашки по коже, чудесно", "Вау, красавцы! Обожаю этих прекрасных, молодых, талантливых людей! Браво!", "Шикарный танец", "Очень круто станцевали", – пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, две пары полноценно не смогли принять участие в первом эфире нового сезона "Танців з зірками" – участники и их партнеры заболели коронавирусом. Так, положительные тесты на COVID-19 получили телеведущая Ольга Фреймут и актриса Дарья Петрожицкая. Также коронавирусом переболели и их партнеры Илья Падзина и Игорь Гелуненко.