Во время первого эфира шоу "Танці з зірками" певец Олег Винник и его партнерша Олена Шоптенко взбудоражили зрителей страстным танцем.

Они исполнили танго под песню The Phantom of the Opera. Видео разместили на официальной странице программы в Youtube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что своим выступлением Винник и Шоптенко заслужила похвалу и высокие оценки от судей: 10 от Чапкиса, 8 от Кухар и 7 от Ямы (25 баллов).

Елена Шоптенко и Олег Винник (Instagram Танці з зірками)

"Супер, очень понравилось", "Я не фанатка Олега, но мне понравилось, очень страстно", "Мурашки по коже, чудесно", "Вау, красавцы! Обожаю этих прекрасных, молодых, талантливых людей! Браво!", "Шикарный танец", "Очень круто станцевали", – пишут в сети.

Винник и Шоптенко взбудоражили сеть страстным выступлением на "Танцях з зірками"

Винник и Шоптенко взбудоражили сеть страстным выступлением на "Танцях з зірками"

Винник и Шоптенко взбудоражили сеть страстным выступлением на "Танцях з зірками"

Винник и Шоптенко взбудоражили сеть страстным выступлением на "Танцях з зірками"

Винник и Шоптенко взбудоражили сеть страстным выступлением на "Танцях з зірками"

Как сообщал OBOZREVATEL, две пары полноценно не смогли принять участие в первом эфире нового сезона "Танців з зірками" – участники и их партнеры заболели коронавирусом. Так, положительные тесты на COVID-19 получили телеведущая Ольга Фреймут и актриса Дарья Петрожицкая. Также коронавирусом переболели и их партнеры Илья Падзина и Игорь Гелуненко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!