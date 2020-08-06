Винник и Кароль выступят вместе с российскими звездами на "агитационных" концертах в Беларуси

В Беларуси в "день тишины", 8 августа, пройдут концерты с участием украинских и российских поп-звезд. СМИ сообщили, что мероприятия могут иметь агитационный характер.

Среди украинских звезд, которые поедут выступать в Беларусь – Олег Винник, Тина Кароль, Павел Зибров, группа "Лисапетный батальон" и другие. Об этом пишет местное издание "Наша Нива".

Концерты должны состояться в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Бобруйске и Борисове. Из России приедут Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Стас Пьеха и другие. Также на мероприятиях выступят зарубежные звезды: рэперы Tyga и Saint Jhn, а также группы Morandi и Boney M.

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Большинство директоров и менеджеров российских исполнителей отказались отвечать на вопрос об участии их подопечных в этих концертах. В то же время PR-менеджер Олега Винника подтвердила белорусской "Радио Свободе", что его пригласили в Беларусь на концерт 8 августа. Она говорит, что не знает, на каких условиях звезда будет выступать.

Белорусские журналисты также отметили, что этих концертов в графиках артистов нет. Они предположили, что "решение принималось мгновенно".

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Отметим, шестые президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Ни одни выборы президента страны (2001, 2006, 2010, 2015 годов), кроме первых (в 1994 году), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси 4 августа стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое пройдет до 8 августа включительно. Его ввели для того, чтобы заблаговременно смогли проголосовать те избиратели, которые не смогут придти в день выборов 9 августа. В первый же день голосования за президента в Беларуси зафиксировали нарушения.