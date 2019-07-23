Вин Дизель не сдержал слез: в Warner Brothers произошла трагедия

Дублер популярного актера Вина Дизеля Джо Уоттс упал с девятиметровой высоты во время выполнения трюка на съемках нового фильма "Форсаж".

Как сообщает The Sun, на съемочной площадке студии Warner Brothers в Хартфордшире оборвался страховочный трос, в результате чего он полетел вниз головой.

Известно, что пострадавшего срочно госпитализировали на вертолете, а съемки были приостановлены. Каскадер находится в коме, однако его состояние оценивается, как стабильное.

Вин Дизель на съемках The Sun

Вин Дизель в момент происшествия находился на месте трагедии. По словам источника издания, его лицо стало пепельного цвета. Актер был в "полном шоке и не мог сдержать слез". В этот момент снималась опасная сцена на балконе, когда каскадера подвесили на тросе, а затем медленно опускали на землю.

"Когда бедняга упал на пол, раздался вздох и крик. Это ужасно и, очевидно, все снято на камеру. Записи были переданы в полицию", – рассказал источник.

Вин Дизел и Джо Уоттс

Джо Уоттс – опытный и безбашенный каскадер, снявшийся в фильмах: "Kingsman: Золотое кольцо", "Человек-паук: Вдали от дома", "Мир Юрского периода", "Телохранитель киллера" и сериале "Игра престолов", "Миссия невыполнима: Последствия".

Вин Дизель в момент происшествия The Sun

Напомним, что в 2013 году умер напарник Дизеля по съемкам в фильме "Форсаж" Пол Уокер в возрасте 40 лет. Он разбился в автокатастрофе.

Трейлер - Форсаж: Хоббс и Шоу

Как сообщал OBOZREVATEL, новая часть "Форсажа" выйдет 31 июля 2019 года. До украинского зрителя она дойдет немного позже, мы сможем насладиться новинкой 1 августа.

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