Вилли Токарева похоронили: как шансонье был связан с криминалом

9 августа в Москве проходит церемония прощания с известным российским шансонье Вилли Токаревым. Артист скончался 4 августа.

За свой длинный творческий путь он успел стать любимчиком не только простых российских слушателей, но и криминальных авторитетов, пишут РосСМИ.

Новости В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым

Токарев эмигрировал в США в 1974 году. До этого он работал в ленинградских ресторанах, в частности в "Неве".

Вилли Токарев никогда не скрывал своих приятельских отношений с вором в законе Япончиком (Вячеславом Иваньковым). Они познакомились, когда в США у артиста начались проблемы с итальянской мафией. Тогда друзья Токарева обратились за помощью к криминальному авторитету. В благодарность Токарев посвятил ему песню "Слава".

Токарев никогда не стеснялся своего общения с криминальными авторитетами.

"Я часто перед такими людьми выступаю, в их заведениях бываю. Среди них есть очень хорошие, порядочные люди. Ведь если человек украл, это не значит, что он плохой. Я знаю многих людей, которые воспитанные, интеллигентные, да? А на самом деле — такие гниды, от которых тошнит, просто в дрожь бросает, какие они гнилые… Вы знаете, я не считаю для себя зазорным выступить на зоне, в тюрьме, в детской колонии. Иногда я бесплатные концерты даю", - говорил музыкант.

Сергей Хазаров, Нугзар Ахвледиани (Чипа), Вячеслав Иваньков (Япончик), Леонид Крылов (Лентяй) и Вилли Токарев

Виктор Глушанков (Глуня), Константин Васильев (Шрам), Алексей Петров (Петрик), Николай Зыков (Якутенок) и Вилли Токарев

Михаил Плутних (Жлоб), Вячеслав Иваньков (Япончик), Вилли Токарев и Борис Комин (Ушатый)

Вилли Токарев и Япончик

Станислав Нефедов (Славик Бакинский) и Вилли Токарев

Евгений Лукьянов (Женя Болотный) и Вилли Токарев

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. По предварительной информации, Токарев скончался из-за онкологического заболевания. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомилионном состоянии

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram