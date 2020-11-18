Виктюка похоронят в Украине: названо место

Известный режиссер Роман Виктюк, который умер 17 ноября в Москве, будет похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Народного артиста Украины похоронят в семейном склепе, рядом с его родителями. Об этом сообщила племянница театрального деятеля – Екатерина Виктюк, пишет "Радио Свобода".

Она отметила, что семейный склеп на кладбище Виктюк приобрел сам много лет назад. Он завещал, чтобы его похоронили именно там.

Роман Виктюк будет похоронен в Украине. Правда.Ру

Когда именно состоится прощание и похороны Виктюка – пока неизвестно. Сначала с именитым режиссером попрощаются в Москве, потом тело перевезут из России в Украину.

"Уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу транспортируют в родной город. Насколько известно, проблем с вопросом перевозки тела в настоящий момент нет. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером проходило там", – отметила в свою очередь львовский дизайнер Роксолана Шимчук, которая поддерживает связь с близкими Виктюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что наследство Романа Виктюка достанется его сестрам и племяннице, которые проживают во Львове. Однако позже выяснилось, что они – не единственные родственники режиссера. Оказалось, что у него есть дочь и внуки.